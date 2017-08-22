Игрок «Вердера» Делейни обещает «Баварии» нелёгкую жизнь

Полузащитник бременского «Вердера» Томас Делейни обещает нелёгкую жизнь мюнхенской «Баварии» в матче 2-го тура чемпионата Германии между этими командами. Делейни считает, что нет оснований быть уверенным в том, что бременцы не способны успешно противостоять грозному сопернику.
«Конечно, если рассматривать вопрос объективно, то «Бавария» одержит победу. Но сделать ей это будет непросто. Последний сезон настраивает нас на оптимистичный лад. И нет предпосылок для того, чтобы не настраиваться оптимистично. С «Баварией» лучше встречаться на старте первенства», — цитирует Делейни интернет-портал Goal.
Бременцы встретятся с «Баварией» 26 августа на своём поле.