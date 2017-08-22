«Монако» готов выкупить Белотти за € 100 млн, чтобы заменить Мбаппе

«Монако» стал очередным претендентом на форварда «Торино» Андреа Белотти. Как сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио, монегаски готовы активировать опцию выкупа 23-летнего игрока сборной Италии за € 100 млн. Опция действует только для зарубежных клубов.
«Монако» рассматривает Белотти в качестве замены Килиану Мбаппе, который близок к переходу в «ПСЖ». Отметим, что на Андреа также претендуют «Милан» и «Челси», впрочем, ранее появилась информация, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович отказался платить «Торино» € 100 млн за форварда.
В прошлом сезоне Белотти забил 26 голов в 35 матчах Серии А, закончив чемпионат на третьем месте в бомбардирской гонке.