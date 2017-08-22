Пасторе не намерен становиться частью сделки по переходу Мбаппе в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе заявил, что не собирается становиться частью сделки по переходу форварда «Монако» Килиана Мбаппе в стан парижского клуба.
«Это исключено. Для меня главное – играть, чтобы на меня всегда рассчитывали. Я не расстраиваюсь. Знаю, что мне предстоит выдержать конкуренцию за место в составе. Я должен думать о том, чтобы у меня была игровая практика. Думаю, у меня достаточно мастерства, чтобы играть в «ПСЖ», — приводит слова Пасторе Goal.
В нынешнем сезоне Пасторе провёл три матча в Лиге 1 и забил два гола.
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