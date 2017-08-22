Вальдано считает, что «Реал» без Роналду сильнее «Барселоны» без Месси

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано провёл параллель между «сливочными» и «Барселоной», основываясь на матчах первого тура Примеры с участием этих команд. «Барселона» на своём поле победила «Бетис» (2:0), имея в составе нападающего Лионеля Месси. «Реал» играл на выезде с «Депортиво» без дисквалифицированного форварда Криштиану Роналду и одержал убедительную победу со счётом 3:0.
«Обе команды одержали убедительную победу. Но мне кажется, что у «Реала» больше заслуг. И прежде всего потому, что они играли без Роналду. Я не представляю себе сильной игры «Барселоны» без Месси», — приводит слова Вальдано Defensa Central.
Месси очень рад переходу Паулиньо в «Барселону»