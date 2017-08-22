Куртуа: «Тоттенхэму» будет тяжело принимать соперников на «Уэмбли»

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа считает, что «Тоттенхэм Хотспур» будет очень непросто принимать соперников на «Уэмбли» в качестве домашнего стадиона. В матче 2-го тура «Челси» победил «Тоттенхэм» в гостях со счётом 2:1.
«Если „Тоттенхэм“ создаст больше шума на стадионе, будет лучше. Правда, им могут понадобиться динамики для создания атмосферы, потому что не всё так хорошо. „Уэмбли“ — фантастический стадион, который заставляет вас играть лучше, как в Лиге чемпионов. Но там все команды будут выкладываться по-особому, так что „Тоттенхэму“ будет тяжело. Впрочем, 80 тысяч болельщиков могут стать помехой для любого соперника», — приводит слова Куртуа A Bola.
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» на «Уэмбли», забив победный гол в концовке