«Локомотив» может взять в аренду Полоза

«Локомотив» может до конца летнего трансферного окна взять в аренду нападающего «Зенита» Дмитрия Полоза. Главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин не опроверг интереса к 26-летнему форварду.
«Интерес есть в том, чтобы нападающий появился в команде, но как это решится, мне довольно сложно сказать. Пока никакой ясности в этом вопросе нет», — цитируют Сёмина «Известия».
Полоз, который летом перешёл в петербургскую команду из «Ростова», в текущем сезоне РФПЛ провёл всего два матча, отметившись одной голевой передачей.
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