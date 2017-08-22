В. Денисов: в Лиге Европы хочется сыграть, например, с лондонским «Арсеналом»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов в преддверии скорого старта столичного клуба в групповом этапе Лиги Европы рассказал, с кем бы он хотел встретиться в еврокубке.
«Хочется сыграть с самыми сильными европейскими клубами. Например, с лондонским «Арсеналом». С такой командой очень хотелось бы встретиться в еврокубках.
Естественно, наша первостепенная задача — выход из группы в стадию плей-офф Лиги Европы. Иначе зачем мы вообще боролись в прошлом сезоне за этот турнир?» — цитируют Денисова «Известия».
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