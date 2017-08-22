«Барселона» сделает ещё одну попытку приобрести Коутиньо

«Барселона» всё ещё не теряет надежды на приобретение полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, футболист и его ближайшее окружение в подавленном состоянии, поскольку считают, что с нежеланием мерсисайдцев вступать в переговоры мало что можно сделать. Однако в каталонском клубе также знают, что бразильский футболист приложил немало усилий к тому, чтобы перейти в стан сине-гранатовых, побеседовав с главным тренером английской команды Юргеном Клоппом. Исходя из всего этого, «Барселона» намерена ещё раз попытаться провести переговоры с «Ливерпулем».
Последнее предложение испанского гранда по Коутиньо составляло около € 129 млн.