Бартон: Коста пытается заставить «Челси» себя отчислить

Полузащитник «Бёрнли» Джои Бартон прокомментировал ситуацию с нападающим «Челси» Диего Костой, который добивается перехода в мадридский «Атлетико».
«Думаю, Диего Коста пытается заставить «Челси» себя отчислить. Тогда он сможет осуществить желаемый переход – в мадридский «Атлетико». Это неправильно, но такое случается, когда приобретаешь игроков из отдалённых мест, у них нет привязанности к клубу.
Коста не будет жить в Лондоне, он будет жить в Испании или Бразилии, он хочет уйти. Коста думает, что «Челси» и Конте в частности обошлись с ним неуважительно. Тем не менее Коста принёс «Челси» много пользы в последние пару лет. Вероятно, победа в чемпионате Англии в прошлом сезоне – в том числе и его заслуга, но он расстроен поведением «Челси», — приводит слова Бартона Talk Sport.