Месси считает, что ему не надо спешить продлевать контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не спешит продлевать контракт со своим нынешним клубом, сообщает Marca.
Согласно информации источника, футболист сборной Аргентины считает, что в данный момент делать это нецелесообразно, предпочитая сначала видеть развитие в команде и понять, какой она будет в следующем сезоне. Месси всегда считал спортивные проекты каталонского клуба очень важными и первостепенными, но переход нападающего Неймара в «ПСЖ» расстроил планы «Барселоны».
Ранее спортивный директор испанского гранда Роберт Фернандес подчеркнул, что в вопросе пролонгации соглашения Месси до лета 2021 года нет никаких проблем. Между тем некоторые СМИ сообщали, что «Манчестер Сити» готов заплатить за игрока € 300 млн.