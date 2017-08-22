«Зенит» продал все билеты на домашний матч с «Утрехтом»

«Зенит» сообщил о завершении реализации билетов на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы с «Утрехтом» за два дня до игры. Встреча с голландским клубом пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» в четверг, 24 августа, и начнётся в 19:00 по московскому времени.
«Главная арена Петербурга начнёт принимать болельщиков за три часа до стартового свистка: всех гостей ждёт предматчевый «Фан-Променад», а также «Счастливый час» и шанс выиграть игровую футболку Паредеса», — говорится на официальном сайте «Зенита».
В первой встрече «Утрехт» на своём поле обыграл сине-бело-голубых со счётом 1:0.
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