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Хёнесс: центр подготовки игроков «Баварии» — ответ трансферному рынку

22 августа 2017, вторник. 10:07 Футбол

21 августа состоялось торжественное открытие нового спортивного комплекса мюнхенской «Баварии», являющегося центром по подготовке юниорских команд. На постройку центра немецкий гранд потратил не менее € 70 млн, сообщает Sport Bild.

«Я уверен, что с нашим учебным центром «Бавария» может дать соответствующий ответ развитиям в международном футболе. Центр подготовки игроков «Баварии» — ответ сумасшествиям трансферного рынка и зарплатам футболистов», — сказал в связи с этим президент клуба Ули Хёнесс.

Ранее Хёнесс критиковал некоторые клубы за то, что они платят астрономические суммы за некоторых игроков. Хёнесс назвал это слабостью, отметив, что «Бавария» никогда не будет действовать подобным образом, делая ставку на своих воспитанников.

Источник: Bild Сообщить об ошибке
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Бавария Ули Хёнесс
Новости. Футбол
22 августа 2017, вторник
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