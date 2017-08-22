Президент «Марселя»: Диего Коста просто создан для нашего клуба

Президент «Марселя» Жак-Анри Эйро признался, что очень хотел бы видеть в своих рядах нападающего «Челси» Диего Косту, который ранее был отстранён от тренировок с синими. На данный момент Коста находится в Испании и ждёт, когда лондонский клуб его отпустит и он сможет подписать соглашение с мадридским «Атлетико».
«Мне нравится его характер, его бойцовские качества. Он просто создан для «Марселя». У него непростая ситуация с контрактом. Если же он нам подходит и мы можем его купить, почему бы и нет? Всё реально», — цитирует Эйро SFR Sport 1.
Ранее форвард заявил, что не намерен возвращаться в Англию и твёрдо решил вернуться в стан «матрасников», но в любом случае не сможет этого сделать до января 2018 года из-за запрета УЕФА на трансферы для «Атлетико».