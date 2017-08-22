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Вице-губернатор: самое ужасное на «Крестовском» было в 2016 году

22 августа 2017, вторник. 10:27 Футбол

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, какой момент во время строительства стадиона «Крестовский» был наиболее тяжёлым.

«Самое ужасное было в 2016 году… Мы понимали, что у нас совсем мало времени. Я ждал наступления строительного сезона — апрель-май и понимал, что у нас нет наружных инженерных сетей, асфальта, благоустройства, кровли, отделки, проблемы с ритмичным финансированием подрядчиков, не закуплено основное оборудование. Пик численности рабочей силы — 1000 человек. А по проекту должно быть минимум 3000.

В ноябре у нас уже работали 5000 человек. Помню, когда пришёл после новогодних каникул — губернатор дал недельный отпуск… Приезжаю на стадион, беру данные от секьюрити и вижу, что у нас на арене 1000 человек. Праздничные дни. Стадион выглядел пустым — такое количество рабочих на этом объекте просто растворяется.

Я доложил губернатору наш план. Первое — заканчиваем все наружные инженерные сети. Второе — с опережением делаем благоустройство, третье — закрываем кровлю, обрабатываем фасад. План был принят весной 2016 года. Уже осенью мы должны были начать внутренние отделочные работы. План сработал. Вы спросили, чем я горжусь? Тем, что с сентября по декабрь нам удалось совершить невозможное — проектировщики, подрядчики, инженерно-технический персонал, службы-заказчики жили на объекте, потому что понимали, что на кону репутация Петербурга и Российской Федерации.

Я без ложной скромности скажу — люди совершили трудовой подвиг, хотя временами они меня, мягко говоря, не очень любили. Отправляли штрафников работать на позднюю ночь. Понятно, что довольных было мало", — цитирует Албина «Спорт день за днём».

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Источник: Спорт день за днём Сообщить об ошибке
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Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
22 августа 2017, вторник
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