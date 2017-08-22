Президент «Лиона»: нельзя превращать футбол в войну между Абу-Даби и Катаром

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс высказал мнение, что УЕФА должен вмешаться в вопрос трансферов на фоне перехода нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн и возможного перехода форварда Килиана Мбаппе из «Монако» за крупную сумму.
«Думаю, от клубов последует дальнейшая реакция. «Манчестер Сити» уже ведёт себя таким же образом. Нельзя превращать футбол в войну между Абу-Даби и Катаром. Деньги не должны стоять на первом месте в спорте. УЕФА не должен быть в стороне, потому что мы говорим об имидже футбола», — цитирует Оляса Le Monde.
Оляс: переход Мбаппе в «ПСЖ» может убить французскую Лигу 1 как соревнование