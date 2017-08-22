«Ницца» – «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Сегодня, 22 августа, в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Ниццей» и «Наполи». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Наполи».
Встречу 22.08.2017 рассудит словенская бригада арбитров во главе с рефери Дамиром Скоминой.
Ранее команды встречались друг с другом один раз – в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. Матч состоялся 16 августа 2017 года и завершился домашней победой «Наполи» со счётом 2:0.
«Ницца» одержала первую победу в чемпионате Франции в дебютном матче Снейдера