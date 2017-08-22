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Данте: несмотря на эйфорию на трибунах, «Ницце» нужно оставаться с ясной головой

22 августа 2017, вторник. 11:13 Футбол

Защитник «Ниццы» Данте поделился ожиданиями от предстоящей ответной встречи с «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов, которая состоится 22 августа во Франции.

«В таких матчах нужно выкладываться по полной. Сыграть неистово, особенно в плане концентрации. Самое главное – это желание победить, но при этом надо понимать, что нельзя пропускать.

Какова роль в таких матчах игроков вроде Балотелли, Снейдера и меня? Мы должны брать на себя ответственность. Мы мало знаем об уровне Лиги чемпионов и направлении, в котором нужно идти. Если же речь идёт о нас троих, то нужно стараться держать нити игры в своих руках, особенно если команда будет нервничать. Все знают, что делать, но мы должны показывать направление к победе.

Все люди Ниццы ждут этого матча. Если мы забьём, стадион разойдётся вовсю. Но нам на поле нужно оставаться холодными. Мы играем с умной командой, которая имеет опыт выступления на таком уровне. И несмотря на эйфорию на трибунах, нужно оставаться с ясной головой, несмотря на сценарий, по которому пойдёт матч», — приводит слова Данте официальный сайт «Ниццы».

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Источник: ФК "Ницца" Сообщить об ошибке
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