Зобнин и Промес пожелали ХК «Спартак» удачи в новом сезоне

Полузащитники «Спартака» Роман Зобнин и Квинси Промес пожелали удачи своим хоккейным одноклубникам в новом сезоне. Сегодня ХК «Спартак» проведёт первый матч сезона-2017/18 на выезде против «Сибири».
«Ребятам из хоккейного клуба „Спартак“ передаю всем привет. Желаю удачи, я знаю, у вас скоро сезон. Будем поддерживать, будем болеть за вас. По возможности будем приходить на матчи, вы приходите на наши матчи. Самое главное, что я вам желаю, — это без травм. Потому что если травмы, то ничего не выйдет», — сказал Зобнин клубному телевидению.
«Я люблю „Спартак“, я люблю хоккей. Удачи!» — добавил Промес.
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Калинин — капитан «Спартака», Бондарев и Воронин — ассистенты