Нападающий «Рубина» Жонатас официально стал игроком «Ганновера-96»

«Ганновер-96» объявил о подписании соглашения с нападающим Жонатасом, о чём сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Контракт Жонатаса рассчитан до 2022 года, а выступать он будет под номером «9». Уже сегодня, 22 августа, он проведёт первую тренировку в новой команде.
В прошлом сезоне и начале текущего 28-летний бразилец выступал в составе казанского «Рубина», куда перебрался летом 2016 года. В составе российской команды он провёл 35 матчей в РФПЛ и забил 15 голов, в том числе 4 гола в пяти матчах нового сезона.
Если фото не отображается, его можно посмотреть в «Твиттере».
«Ганновер» сообщил о прибытии нападающего «Рубина» Жонатаса