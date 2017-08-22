Хави: у Сери есть то, что мы называем «ДНК «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави прокомментировал возможный переход в стан каталонцев полузащитника «Ниццы» Жана-Мишеля Сери.
«Когда мне сказали, что в «Ницце» есть игрок, которого называют «африканским Хави», я следил за ним очень пристально. Смотрел матчи и кучу разных видео. Я не знал его, но мне было приятно, потому что я не привык видеть таких талантов в центре поля. У него есть всё: короткий пас, длинный пас, тактическая подкованность, дальний удар, отменная личность, организация игры, волшебный последний пас… Боже мой!
У него бы отлично пошли дела в «Барселоне». Он может играть на любой позиции в центре поля. Сери – отличный игрок. Могу без преувеличения сказать, что у него есть то, что мы называем «ДНК «Барсы», — приводит слова Хави Eurosport.