Менотти: странно, что «Барселона» не решила вопроса продления контракта с Месси

Бывший главный тренер сборной Аргентины и «Барселоны» Сезар Луис Менотти поделился мнением о том, на чём должен изначально сосредоточиться новый наставник сине-гранатовых Эрнесто Вальверде. Чемпион мира 1978 года отметил важность философии игры испанского гранда и выразил удивление тем, что нападающий Лионель Месси всё ещё не продлил контракта с «Барселоной».
«Барселона» в данный момент в такой ситуации, в которой тренер должен абстрагироваться от всего, что окружает команду, чтобы восстановить идею игры. Клуб переживает сложный момент. В лице Неймара впервые за последние годы футболист, играющий значительную роль, покидает команду. Переход Неймара в «ПСЖ» имеет воздействие, к которому клуб должен был быть готов. Странно также и то, что клуб ещё не решил вопроса продления контракта с Месси. Кроме того неясна судьба Иньесты», — цитирует Менотти испанское интернет-издание Sport.
Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года.