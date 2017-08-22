Хёнесс: если бы трансферное окно закрывалось раньше, для меня не было бы проблем

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс поделился мнением о сроках закрытия летнего трансферного окна. Ранее председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге подчеркнул, что было бы целесообразнее, если бы трансферное окно закрывалось не 31 августа, а со стартом национальных первенств.
«Если бы трансферное окно закрывалось раньше, то с этим у меня не было бы проблем. Я сам придерживаюсь того мнения, что свои лучшие трансферные сделки клубы осуществляют до 1 июля», — приводит слова главы мюнхенцев tz.
Румменигге призвал УЕФА закрывать летнее трансферное окно раньше