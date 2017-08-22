Fancy Bears: 200 футболистов попались на допинге в 2016 году

Хакерская группировка Fancy Bears утверждает, что в 2016 году на допинге попались 200 футболистов. Соответствующие данные приводятся на сайте группировки.
«Команда Fancy Bears публикует материал, полученный из разных источников, связанных с футболом. Футболисты и официальные лица единодушно утверждают, что этот вид спорта свободен от допинга. Наша команда воспринимала эти многочисленные утверждения как вызов, и теперь мы докажем, что они лгут.
Вы можете изучить документы ВАДА, показывающие, что более 150 игроков были пойманы на допинге в 2015 году. В следующем году это число увеличилось до 200 спортсменов», — говорится на сайте Fancy Bears, на котором также опубликованы соответствующие документы.
Среди положительных допинг-проб в 2015 году значится проба из московской лаборатории, взятая в марте. Допинг-проба спортсмена, фамилия и национальность которого не сообщается, дала положительный результат на запрещённое вещество фуросемид.