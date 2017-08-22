«Милан» объявил о переходе нападающего «Фиорентины» Николы Калинича. Соглашение с форвардом, который был взят в аренду с обязательным выкупом, рассчитано до 30 июня 2021 года. Об этом сообщил официальный сайт миланской команды.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Милан» согласился выплатить «Фиорентине» € 30 млн за трансфер 29-летнего хорвата. Калинич перешёл в «Фиорентину» в 2015 году из украинского «Днепра». Его контракт с «фиалками» был рассчитан до 2019 года.
В прошлом сезоне Калинич провёл в чемпионате Италии 32 матча, в которых отметился 15 голами и двумя голевыми передачами.
«Милан» объявил о переходе Калинича
Фото: Официальный сайт «Милана»
«Милан» анонсировал трансфер форварда «Фиорентины» Калинича