«Ювентус» попросил Лихтштайнера остаться в клубе

Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер, вероятно, не перейдёт летом в другую команду. Как сообщает Corriere dello Sport, руководство туринского клуба попросило 33-летнего футболиста остаться в стане «Ювентуса», пока ему не подыщут замены.
Ранее в СМИ сообщалось, что Лихтштайнер близок к переходу в «Ниццу», а сам швейцарец согласовал контракт с французским клубом по схеме «2+1».
Лихтштайнер провёл 171 матч за «Ювентус» во всех турнирах и стал автором 12 забитых мячей. В составе «старой синьоры» швейцарец 6 раз выигрывал скудетто и по 3 раза завоёвывал Кубок и Суперкубок Италии. В составе сборной Швейцарии Лихтштайнер провёл 90 матчей и забил 6 мячей.
Лихтштайнер близок к переходу в «Ниццу»