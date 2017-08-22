В материале Fancy Bears о допинге в футболе — российская футболистка

Хакерская группировка Fancy Bears на своём сайте выложила материал о допинге в футболе. Как уже сообщал «Чемпионат», в документах утверждается, что более 150 игроков были пойманы на допинге в 2015 году, а в следующем году это число увеличилось до 200 спортсменов.
Среди положительных допинг-проб в 2015 году значится проба из московской лаборатории, взятая в марте. Допинг-проба спортсмена, фамилия и национальность которого не сообщается, дала положительный результат на запрещённое вещество фуросемид.
По информации «Чемпионата», речь идёт о 20-летнем вратаре Камиле Алексеевой, вызывавшейся в юниорскую и молодёжную сборные России. Камила по решению общероссийских федераций по видам спорта отбывала двухлетнюю дисквалификацию с 23 марта 2015 года по 22 марта 2017 года за употребление диуретиков и других маскирующих агентов.
Камила Алексеева