Созин: ЦСКА «высушил» игру с «Уралом», такой же сценарий будет дома с «Янг Бойз»

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором красно-синие сыграют с «Янг Бойз». В первой выездной встрече ЦСКА одержал победу со счётом 1:0.
«Сейв Игоря Акинфеева в конце второго тайма в матче против «Янг Бойз» в Швейцарии разделил всё на до и после. Если бы он пропустил, то никто не знает, как всё закончилось бы для ЦСКА при счёте 1:0. Но благодаря ошибке защитника швейцарцев матч закончился с 0:1 на табло. Сейчас только безумец может сказать, что шансы у команд выйти в групповой этап 50 на 50. У «армейцев» преимущество гостевого гола, домашнего поля и того, что они не пропустили в гостях. Но есть один маленький нюанс, который в данной ситуации весом. Если не дай бог что то пойдёт не так завтра — нежелательный гол или ещё что — то в ЦСКА просто некем усилить игру.
Считаю, что ЦСКА должен пройти «Янг Бойз». У них всё для этого есть: болельщики, домашний стадион и удачно сложившийся гостевой матч. В игре против «Урала» чётко понимал, что счёт будет либо 0:1, либо 0:0. Игра была высушена. Такой же сценарий будет дома с «Янг Бойз». Постараются забить один и никогда в жизни дальше не пойдут. Потому что ресурса нет. Впереди один Витиньо, который в последнее время не забивает, и хорошо отлаженная командная игра, которая позволит сохранить счёт», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».