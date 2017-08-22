Чалов: ЦСКА готов к матчу с «Янг Бойз» и настроен выиграть

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от ответной встречи с «Янг Бойз» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, которая состоится 23 августа в Москве. В первом матче, состоявшемся 15 августа в Швейцарии, ЦСКА выиграл со счётом 1:0.
«Первая игра в Швейцарии была тяжёлой. «Янг Бойз» очень хороши на контратаках. Не часто играем на искусственном поле, нам было непросто. Но мы добились нужного результата. Надеемся, что и в ответной игре удержим преимущество. Мы готовы, в оптимальном состоянии, восстановились после игры с «Уралом» и настроены выигрывать.
Лига чемпионов – это совсем другой уровень. Лучший турнир, лучшие команды. Хочется показать, на что я способен. Я выкладываюсь в каждой игре на сто процентов, как и весной. Если продолжу так же, то голы придут. По примеру Васина и Щенникова — сказали, что забьют, и забили. Надеюсь, что и у меня получится», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.