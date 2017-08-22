Орнитолог отрицает, что бакланы могли повредить крышу арены «Санкт-Петербург»

Популяция бакланов в Санкт-Петербурге слишком малочисленна, и эти птицы не способны нанести вред стадиону «Санкт-Петербург». Об этом сообщила почётный работник Ленинградского зоопарка Татьяна Медник. По словам орнитолога, бакланы если и находятся в Санкт-Петербурге, то только пролётом, а клюв у них устроен так, что питаться они могут только рыбой.
Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что крышу на новом стадионе «Санкт-Петербург» долбят морские птицы, что приводит к протечкам. По словам чиновника, «баклан своим мощным клювом разрушает цельность светоотражающей плёнки».
«У нас в городе водится большой баклан, но его популяция слишком малочисленна — он встречается лишь у Финского залива и Ладожского озера. Этих птиц буквально одна-две-три. Многочисленными их назвать никак нельзя.
Они довольно примитивные по зоологии, в части стран их дрессируют на добычу рыбёшки. Единственная проблема в том, что они могут сидеть на стадионе, чистить перья и оставлять помёт. Но у нас нет никаких стай бакланов. И для того чтобы наносить какие-то повреждения, у баклана клюв в принципе неприспособлен», — цитирует Медник «Росбалт».