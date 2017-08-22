«Интер» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Валенсии» защитника Жоау Канселу.
Итальянский клуб арендовал 23-летнего португальца до 30 июня 2018 года. Соглашение предусматривает пункт о выкупе трансфера Канселу.
Канселу перешёл в «Валенсию» на правах аренды летом 2014 года, а год спустя испанский клуб выкупил его за € 15 млн.
В составе «летучих мышей» Канселу провёл 91 матч, забил четыре гола и сделал девять голевых передач. В активе футболиста пять матчей и три гола за сборную страны.
«Интер» объявил о переходе Канселу из «Валенсии»
Фото: http://www.inter.it
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