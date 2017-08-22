Матюиди — о переходе в «Ювентус»: лучше поздно, чем никогда

Новичок «Ювентуса» французский полузащитник Блез Матюиди прокомментировал слух о том, что мог оказаться в клубе из Турина ещё год назад. На прошлой неделе «старая синьора» объявила о переходе Матюиди из «ПСЖ» за € 30,5 млн с учётом бонусов.
«Я не хочу возвращаться к тому, что было в прошлом, ходили слухи, что клуб интересовался мной, но из этого ничего не вышло. Возможно, „ПСЖ“ не хотел меня отпускать, но лучше поздно, чем никогда. Я рад быть здесь», — приводит слова 30-летнего Матюиди Football Italia.