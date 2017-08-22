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Рохо вернулся к тренировкам в общей группе «Манчестер Юнайтед»

22 августа 2017, вторник. 18:51 Футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо вернулся к тренировкам в общей группе манкунианцев. Аргентинский футболист выбыл из строя в апреле, получив повреждение связок колена в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1 ДВ).

Скорее всего, Рохо потребуется немало времени, чтобы снова набрать оптимальную форму. Ранее главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью заявил, что экс-защитник московского «Спартака» вернётся на поле не раньше декабря или января.

Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед" Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед Маркос Рохо Травмы — футбол Фото
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22 августа 2017, вторник
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