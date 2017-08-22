Мануэл Фернандеш стал MVP 7-го тура РФПЛ

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш стал MVP 7-го тура российской Премьер-Лиги.
За португальца, который в победном матче со «Спартаком» стал автором гола и двух голевых передач, проголосовали семь членов постоянного жюри «Чемпионата». В обоих опросах – во «ВКонтакте» и на странице проекта – читатели поставили Фернандеша на первое место, наделив в сумме 6 баллами и обеспечив ему звание лучшего игрока тура.
На втором месте расположились сразу два игрока. Полузащитник «Спартака» Квинси Промес набрал 9 баллов. Столько же у хавбека «Рубина» Гёкдениза Карадениза. Виртуальную бронзу разделили между собой голкипер «Краснодара» Андрей Синицын и полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук. У обоих по 5 баллов.
Фернандеш и Карадениз претендуют на звание MVP 7-го тура РФПЛ