Будогосский: имею право обходить стороной отдельных журналистов и один телеканал

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский рассказал, почему не даёт интервью некоторым изданиям.
«После того как некоторые издания написали недостойные материалы про судейство, желание с ними разговаривать пропало категорически. Считаю, это моё полное право. Как и обходить стороной отдельных журналистов и один телеканал. После скандального весеннего матча «Амкар» — «Зенит» выходит передача на судейскую тему. И один из участников передачи вещает, что, едва Будогосский сел в кресло руководителя, сразу вернул в Премьер-Лигу своего ученика Турбина. Хотя Женю вернули ещё в 2015 году. После того как он почему-то был задвинут при Толстых.
Кстати, врал тогда с экрана телевизора лично знакомый мне человек, мы живём даже близко. Я позвонил ему с прямым вопросом: «Почему вы лжёте, да ещё в прямом эфире?» Ответ услышал потрясающий: «Мне такую команду сверху спустили». Потом он пытался ко мне подойти на торжественном ужине в РФС, но я сказал, что со столь непорядочными людьми ни общаться, ни даже здороваться не собираюсь. И с этим телеканалом нам тоже говорить не о чем», — сказал Будогосский в интервью еженедельнику «Футбол».