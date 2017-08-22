Шестой выпуск еженедельной видеорубрики «Неделя спорта глазами девушек»

Вышел шестой выпуск еженедельной программы «Неделя спорта глазами девушек».
Ведущая Даша каждую неделю рассматривает важные спортивные события глазами девушки, которая ничего не понимает в спорте.
В очередном выпуске:
— стартовал регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги;
— подготовка Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера-младшего к предстоящему бою;
— австралийский велосипедист Шейн Перкинс получил российский паспорт.
Шестой выпуск программы «Неделя спорта глазами девушек» можно посмотреть на «Чемпионате».