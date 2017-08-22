175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Юношеская сборная России проиграла Японии на турнире памяти Вацлава Йежека

22 августа 2017, вторник. 19:37 Футбол

Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) провела первый матч на XXIV международном турнире памяти бывшего главного тренера национальной команды Чехословакии Вацлава Йежека. Россияне встречались со сверстниками из Японии и потерпели поражение со счётом 0:1, сообщается на официальном сайте РФС.

Состав юношеской сборной России выглядел следующим образом: Зириков, Колесниченко, Гюрджан, Михайлов, Абдуллин, Умяров (Жиронкин, 75), Игнатов (Челидзе, 70), Пруцев, Хлусов (Цесь, 60), Карапузов, Прошляков (Молчанов, 70).

«В первом тайме наша сборная выглядела неплохо. Мы сумели навязать сопернику свою игру, проводили быстрые атаки, прессинговали. Создали два хороших момента для взятия ворот, но, к сожалению, реализовать их не смогли.

В начале второй половины встречи сопернику удалось открыть счёт. После пропущенного мяча мы увидели у ребят желание отыграться, имелись неплохие возможности для этого. В целом у футболистов есть понимание того, какие требования им предъявляет наш тренерский штаб, в этом направлении работа идёт полным ходом", — прокомментировал результат матча главный тренер юношеской сборной Андрей Гордеев.

Гордеев: у нас замечательная футбольная история, надо уметь этим распорядиться
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Теги
Юношеские сборные России - Футбол Андрей Гордеев
Новости. Футбол
22 августа 2017, вторник
20:03 Арбитр Еськов: Самедов пытался ввести меня в заблуждение
20:01 TAD отклонил апелляцию «Реала» на дисквалификацию Роналду
19:48 Молло: шансы «Зенита» на проход «Утрехта» в Лиге Европы составляют 50%
19:48 «Милан» предложил «Лацио» за Кейта € 15 млн плюс Палетту и Ньянга
19:37 Юношеская сборная России проиграла Японии на турнире памяти Вацлава Йежека
19:34 Аскасибар, который мог перейти в «Зенит», стал игроком «Штутгарта»
19:28 Молло: у меня сильный характер, и я готов биться за место в основе «Зенита»
19:16 Улыбка Акинфеева — в фотообзоре тренировки ЦСКА
19:14 Шестой выпуск еженедельной видеорубрики «Неделя спорта глазами девушек»
19:01 Будогосский: имею право обходить стороной отдельных журналистов и один телеканал
19:00 Мануэл Фернандеш стал MVP 7-го тура РФПЛ
18:51 Молло: много команд хочет меня, но я на сто процентов остаюсь в «Зените»
18:51 Рохо вернулся к тренировкам в общей группе «Манчестер Юнайтед»
18:34 Обамейянг: если я хочу расти, то определённо должен уйти из «Боруссии»
18:29 Видео: все голы стартового тура Примеры
18:20 Тьяго Алькантара и Хави Мартинес вернулись в общую группу «Баварии»
18:17 Матюиди — о переходе в «Ювентус»: лучше поздно, чем никогда
18:17 «Интер» объявил о переходе Канселу из «Валенсии»
18:08 На стадионе ЧМ-2018 в Калининграде взошла трава
18:07 Политано, которого сватали в «Зенит», останется в «Сассуоло»
18:06 Аспиликуэта: стремление Алонсо пойти вперёд подчеркнуло амбиции «Челси»
17:36 Хагуш: увидел Джорджевича, забросил ему мяч, получилось хорошо
17:34 «Барса» требует от Неймара € 8,5 млн за невыполнение контрактных обязательств
17:33 Ткачёв: не каждая команда может похвастаться победой в Грозном
17:18 Джорджевич — о голе в ворота «Ахмата»: мяч полетел именно туда, куда я хотел
17:18 Сёмин: Рыбусь — игрок высокого уровня, я доволен проделываемой им работой
17:17 В. Габулов: для тульского «Арсенала» победа в Грозном – историческая
17:06 Студенческая женская сборная России пробилась в плей-офф Универсиады-2017
17:03 «Шанхай СИПГ» — «Гуанчжоу Эвергранд» — 4:0: Халк забил и сделал 2 голевых паса
17:01 Гончаренко: Оланаре при своих габаритах проигрывает много единоборств
16:34 Гончаренко — о травме Оаро: структурно игра «Янг Бойз» мало изменится
16:19 Гончаренко: ЦСКА не намерен сохранять результат первого матча с «Янг Бойз»
16:16 «Зенит» возьмёт у «Валенсии» Абденнура в аренду на два года с опцией выкупа
16:15 Орнитолог отрицает, что бакланы могли повредить крышу арены «Санкт-Петербург»
16:13 Чалов: ЦСКА готов к матчу с «Янг Бойз» и настроен выиграть
16:06 Сельдякову доверено судить матч «Зенит» — «Ростов»
16:02 Черышев: буду стараться, чтобы попасть в сборную России на ЧМ-2018
15:58 Президент «Локомотива» — о новичке: играл и забивал на Евро
15:54 Пономарёв: я не верю в победу ЦСКА, у «Янг Бойз» очень опытные игроки атаки
15:48 Созин: ЦСКА «высушил» игру с «Уралом», такой же сценарий будет дома с «Янг Бойз»
15:24 В материале Fancy Bears о допинге в футболе — российская футболистка
15:19 «Барселона» заинтересовалась игроками из Бундеслиги Горецкой и Н. Кейта
15:06 Масалитин: ЦСКА по игре уступает сам себе прошлогоднего образца
15:03 Первые 10 игр в «Зените» успешнее Манчини провели только Луческу и Спаллетти
14:38 «Ювентус» попросил Лихтштайнера остаться в клубе
Все новости RSS
Партнерский контент