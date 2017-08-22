Юношеская сборная России проиграла Японии на турнире памяти Вацлава Йежека

Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) провела первый матч на XXIV международном турнире памяти бывшего главного тренера национальной команды Чехословакии Вацлава Йежека. Россияне встречались со сверстниками из Японии и потерпели поражение со счётом 0:1, сообщается на официальном сайте РФС.
Состав юношеской сборной России выглядел следующим образом: Зириков, Колесниченко, Гюрджан, Михайлов, Абдуллин, Умяров (Жиронкин, 75), Игнатов (Челидзе, 70), Пруцев, Хлусов (Цесь, 60), Карапузов, Прошляков (Молчанов, 70).
«В первом тайме наша сборная выглядела неплохо. Мы сумели навязать сопернику свою игру, проводили быстрые атаки, прессинговали. Создали два хороших момента для взятия ворот, но, к сожалению, реализовать их не смогли.
В начале второй половины встречи сопернику удалось открыть счёт. После пропущенного мяча мы увидели у ребят желание отыграться, имелись неплохие возможности для этого. В целом у футболистов есть понимание того, какие требования им предъявляет наш тренерский штаб, в этом направлении работа идёт полным ходом", — прокомментировал результат матча главный тренер юношеской сборной Андрей Гордеев.