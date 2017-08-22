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Полузащитник «Янг Бойз» Бертоне в составе ЦСКА выделил только Акинфеева

22 августа 2017, вторник. 20:32 Футбол

Полузащитник «Янг Бойз» Леонардо Бертоне в преддверии ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ЦСКА в составе соперника отметил только вратаря Игоря Акинфеева. Напомним, ЦСКА в Швейцарии обыграл «Янг Бойз» со счётом 1:0 благодаря автоголу. Ответная встреча пройдёт в Москве 23 августа.

«Кто из игроков ЦСКА особенно впечатлил? Конечно, Акинфеев. Учитывая, что ЦСКА не так активно атаковал, других игроков не могу отметить. Нам не нужно особо заморачиваться, как его пробить, а нужно создавать друг другу выгодные позиции для удара, чтобы он не смог с ними справиться», — цитирует Бертоне Rusfootball.

Источник: Rusfootball Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Янг Бойз Игорь Акинфеев
Новости. Футбол
22 августа 2017, вторник
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