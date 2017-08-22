Тренер «Янг Бойз»: ЦСКА — не машина, но очень хорошо сыгранная команда

Главный тренер «Янг Бойз» Адольф Хюттер в преддверии ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ЦСКА прокомментировал слова наставника АЕК Маноло Хименеса, назвавшего «армейцев» слаженной машиной, высказал мнение о голкипере красно-синих Игоре Акинфееве.
«Скорее всего, не машина, но очень хорошо сыгранная команда. Мы увидели это в Берне, мы это знаем, но постараемся сыграть завтра как можно лучше. Конечно, ЦСКА – фаворит, но мы постараемся сделать всё возможное и не уступить.
Акинфеев – вратарь абсолютного топ-уровня, но он, как и любой человек, может ошибиться. Разумеется, наша задача будет состоять в том, чтобы заставить его это сделать.
Сколько было вычтено из зарплаты автора автогола Нуху? У нас нет такой системы штрафов. Мы должны сплотиться как команда, чтобы исправить ту нелепую ошибку, которая может случиться с каждым. Даже если бы мы сыграли в Берне 0:0, это бы не изменило нашу задачу, нам всё равно нужно было бы забивать в Москве и бросить вызов «армейцам».
«Армейцы» не так много наступали в Берне, но, помимо Акинфеева, я отлично знаю атакующие способности Дзагоева, Головина, Витиньо, а также защитников Щенникова и Фернандеса. Уверен, в завтрашней игре они будут значительно агрессивнее", — приводит слова наставника «Янг Бойз» Rusfootball.