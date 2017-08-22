Ходырев: контакт Головина с защитником «Урала» — игровой, это не пенальти

Инспектор департамента судейства и инспектирования РФС Михаил Ходырев прокомментировал эпизод с падением полузащитника ЦСКА Александра Головина в штрафной «Урала» (0:0) в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги.
«Контакт Головина с защитником „Урала“ в чужой штрафной на 79-й минуте был абсолютно игровым. Имел ли право судья отреагировать более жёстко? Какого-то фола здесь не вижу. Левая нога защитника ставится на газон, и Головин, скорее, просто подвернул ногу. Это не пенальти.
Футбол — игра травматичная, и такое бывает. В любом столкновении игрок может получить повреждение", — заявил Ходырев в эфире программы «Свисток».