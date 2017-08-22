Месси выложил фотографию с Луисом Суаресом и Неймаром: он вернулся

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выложил в своём «инстаграме» фотографию с партнёром по команде Луисом Суаресом и ушедшим из каталонского клуба в «ПСЖ» Неймаром.
«Он вернулся», — подписал Месси снимок, обратившись к защитнику «Барселоны» Херарду Пике, который незадолго до ухода Неймара выложил фотографию с ним с подписью «Он остаётся».
Напомним, этим летом «ПСЖ» выкупил контракт Неймара у «Барселоны» за € 222 млн.
Фотографию с Суаресом, Месси и Неймаром можно посмотреть в «инстаграме» аргентинца.
Месси считает, что ему не надо спешить продлевать контракт с «Барселоной»