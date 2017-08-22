Неймар выложил фотографию с Пике с подписью: «Он остаётся»

Нападающий «ПСЖ» Неймар в своём «инстаграме» опубликовал совместную фотографию с бывшим одноклубником, защитником «Барселоны» Херардом Пике.
«Он остаётся», — подписал Неймар фотографию, в шутку напомнив о таком же сообщении, оставленном Пике в «Инстаграме» незадолго до ухода бразильца в «ПСЖ».
Кроме того, сегодня нападающий «Барселоны» Лионель Месси выложил фотографию с форвардом сине-гранатовых Луисом Суаресом и Неймаром, написав: «Он вернулся».
Неймар и защитник «ПСЖ» Дани Алвес посетили Барселону и встретились с бывшими одноклубниками.
Ранее Пике заявил, что когда опубликовал тот нашумевший твит, то уже знал на 100%, что Неймар уйдёт.