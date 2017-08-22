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Видео: лучшие моменты первого тура Примеры

22 августа 2017, вторник. 21:48 Футбол

На прошлой неделе в Испании стартовал очередной розыгрыш национального футбольного первенства.

Результаты стартового тура Примеры сезона-2017/18:

«Леганес» – «Алавес» — 1:0
«Валенсия» – «Лас-Пальмас» — 1:0
«Сельта» – «Реал Сосьедад» — 2:3
«Жирона» – «Атлетико» — 2:2
«Севилья» – «Эспаньол» — 1:1
«Атлетик» – «Хетафе» — 0:0
«Барселона» – «Бетис» — 2:0
«Депортиво» – «Реал» — 0:3
«Леванте» – «Вильярреал» — 1:0
«Малага» – «Эйбар» — 0:1.

Официальный канал испанской Ла Лиги в YouTube подготовил видео с лучшими моментами первого тура.

Видео: все голы стартового тура Примеры
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Футбол
22 августа 2017, вторник
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