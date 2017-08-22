ВАДА: преступная деятельность Fancy Bears — явное нарушение прав спортсменов

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отреагировали на публикацию хакерской группировки Fancy Bears, в которой утверждается, что 200 футболистов попались на допинге в 2016 году.
«В ВАДА осведомлены, что сегодня группировка Fancy Bears, занимающаяся кибершпионажем, вновь опубликовала информацию, в частности конфиденциальные данные спортсменов, касательно разрешений на терапевтическое исключение (TUE). Поскольку ВАДА серьёзно относится к конфиденциальности данных, агентство незамедлительно изучило эту информацию и быстро смогло определить, что она не размещена в системе Антидопинговой администрации и управления ВАДА (ADAMS). Заинтересованные стороны могут быть уверены, что ADAMS остаётся в безопасности.
Мы подчёркиваем, что TUE является средством, с помощью которого спортсмен может получить разрешение на использование предписанного запрещенного вещества или метода для лечения. Программа TUE — это неотъемлемая и необходимая часть элитного спорта, которая одобрена спортсменами, врачами и всеми участниками антидопинговой деятельности по всему миру.
Преступная деятельность, предпринятая группировкой по кибершпионажу, которая направлена на срыв программы TUE и работу ВАДА и её партнеров по защите чистого спорта, является явным нарушением прав спортсменов», — говорится в сообщении пресс-релиза ВАДА, который получил «Чемпионат».