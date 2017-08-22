Акинфеев и Гончаренко призвали фанатов поддержать ЦСКА в двух ближайших матчах

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко призвали болельщиков прийти на стадион на домашние матчи с «Янг Бойз» (23 августа) в квалификации Лиги чемпионов и с «Ахматом» (27 августа) в 8-м туре РФПЛ.
«Дорогие друзья, хочется верить, что на матче с „Янг Бойз“ мы увидим полный стадион. Эта игра является ключевой для нас для выхода в Лигу чемпионов. Вы знаете, как для футболиста важно, когда на наших секторах трибуны полны. Это питает футболиста энергией. Хочется надеяться, что на нашем стадионе будет аншлаг. Хочу также пригласить на матч с „Ахматом“. Поверьте, без вас игра становится намного скучнее», — сказал Акинфеев.
«Хотелось бы, чтобы, выбирая между завтрашним нахождением на диване и походом на стадион, все выбрали стадион», – добавил Гончаренко.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».