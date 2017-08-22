Карадениз — первый игрок РФПЛ, получивший оценку 10 от WhoScored за матч сезона

Популярный международный портал WhoScored опубликовал символическую сборную 7-го тура РФПЛ и выставил игрокам оценки на основе более чем 200 статистических показателей. Полузащитник «Рубина» Гёкдениз Карадениз стал первым футболистом, получившим высшую оценку по итогам матча текущего сезона Премьер-Лиги. Хавбек казанцев в игре с «Анжи» (6:0) отметился голом и тремя результативными передачами.
Команда недели РФПЛ по версии WhoScored: Синицын («Краснодар» — 8,5), Смольников («Зенит» — 8,7), Мартынович («Краснодар» — 9,0), Балажиц («Урал» — 8,2), Набиуллин («Рубин» — 8,0), Калачёв («Ростов» — 7,8), М. Фернандеш («Локомотив» — 9,3), М'Вила («Рубин» — 9,2), Промес («Спартак» — 8,7), Жонатас («Рубин» — 8,6), Карадениз («Рубин» — 10,0).
Лучший игрок текущего сезона РФПЛ по версии портала — нападающий «Зенита» Александр Кокорин (8,06).