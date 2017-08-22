Широков: Каррера рискует не дотянуть до ЛЧ, если «Спартак» проиграет ещё дважды

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков оценил дальнейшие перспективы главного тренера красно-белых Массимо Карреры. В настоящее время действующие чемпионы России занимают 10-е место в турнирной таблице РФПЛ.
«В 10-м месте виноват не только Каррера, но и игроки. Да и удача, которая была со «Спартаком» весь прошлый сезон, будто ушла. Красно-белые больше не вытаскивают ничейные матчи на последних минутах. Причём играть-то они, на мой взгляд, хуже не стали. Но коллективу пора сплотиться и предстать другой командой в ближайших встречах. «Спартаку» же наверняка охота попасть в Лигу чемпионов или хотя бы в Лигу Европы по итогам сезона. Негоже чемпиону десятым финишировать.
Доработает ли сезон Каррера? Многое будет зависеть от результатов в Лиге чемпионов. Хотя если «Спартак» проиграет оставшиеся до её начала матчи чемпионата (со „СКА-Хабаровск“ и „Рубином“. — Прим. „Чемпионата“), то Каррера рискует не дотянуть до старта в еврокубке. Руководство может пойти на смену тренера, чтобы срочно встряхнуть команду. Но я не думаю, что всё будет настолько плохо, уж до зимы Каррера наверняка доработает. В его силах и интересах как можно скорее выправить ситуацию. Хуже уже некуда – три или четыре поражения подряд станут настоящей катастрофой для «Спартака».
Не считаю Самедова главным виновником поражения «Спартака» в дерби с «Локомотивом». Это же не хоккей, где дефицит одного игрока на площадке даёт сопернику серьёзное преимущество. «ПСЖ» на выходных вдесятером забил «Тулузе» четыре мяча — отличный пример. Удаление Самедова, конечно, усложнило жизнь «Спартаку», но и в таком составе красно-белые должны были доводить матч до победы. Считаю, зря они так откровенно прижались к своим воротам после перерыва. «Спартак» сам позволил «Локомотиву» забить в начале второго тайма, а после продолжить наращивать давление на ворота Селихова», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Ковалёву.
Полное интервью с Романом Широковым читайте на «Чемпионате» в скором времени.