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Широков: Каррера рискует не дотянуть до ЛЧ, если «Спартак» проиграет ещё дважды

22 августа 2017, вторник. 23:45 Футбол

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков оценил дальнейшие перспективы главного тренера красно-белых Массимо Карреры. В настоящее время действующие чемпионы России занимают 10-е место в турнирной таблице РФПЛ.

«В 10-м месте виноват не только Каррера, но и игроки. Да и удача, которая была со «Спартаком» весь прошлый сезон, будто ушла. Красно-белые больше не вытаскивают ничейные матчи на последних минутах. Причём играть-то они, на мой взгляд, хуже не стали. Но коллективу пора сплотиться и предстать другой командой в ближайших встречах. «Спартаку» же наверняка охота попасть в Лигу чемпионов или хотя бы в Лигу Европы по итогам сезона. Негоже чемпиону десятым финишировать.

Доработает ли сезон Каррера? Многое будет зависеть от результатов в Лиге чемпионов. Хотя если «Спартак» проиграет оставшиеся до её начала матчи чемпионата (со „СКА-Хабаровск“ и „Рубином“. — Прим. „Чемпионата“), то Каррера рискует не дотянуть до старта в еврокубке. Руководство может пойти на смену тренера, чтобы срочно встряхнуть команду. Но я не думаю, что всё будет настолько плохо, уж до зимы Каррера наверняка доработает. В его силах и интересах как можно скорее выправить ситуацию. Хуже уже некуда – три или четыре поражения подряд станут настоящей катастрофой для «Спартака».

Не считаю Самедова главным виновником поражения «Спартака» в дерби с «Локомотивом». Это же не хоккей, где дефицит одного игрока на площадке даёт сопернику серьёзное преимущество. «ПСЖ» на выходных вдесятером забил «Тулузе» четыре мяча — отличный пример. Удаление Самедова, конечно, усложнило жизнь «Спартаку», но и в таком составе красно-белые должны были доводить матч до победы. Считаю, зря они так откровенно прижались к своим воротам после перерыва. «Спартак» сам позволил «Локомотиву» забить в начале второго тайма, а после продолжить наращивать давление на ворота Селихова», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Ковалёву.

Полное интервью с Романом Широковым читайте на «Чемпионате» в скором времени.

«Спартак» портачит. Худшие старты чемпионов России
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
СКА-Хабаровск ФК Рубин ФК Спартак Александр Самедов Массимо Каррера Роман Широков
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