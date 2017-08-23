«ПСЖ»: клуб и Неймар строго соблюдали все законы и правила

«ПСЖ» на своём официальном сайте опубликовал заявление в ответ на решение «Барселоны» подать на форварда парижан Неймара в суд из-за якобы невыполнения с его стороны контрактных обязательств перед каталонским клубом.
«ПСЖ» был удивлён, узнав, что «Барселона» начала судебный процесс против своего бывшего игрока Неймара, заявляя что он не выполнял обязательств по контракту и «ПСЖ» должен взять на себя выплату компенсации. Наш клуб, как и Неймар, строго соблюдал все законы и правила, и мы можем лишь сожалеть, что «Барселона» решила так поступить", — сообщается в заявлении французского клуба.
Напомним, в «Барселоне» утверждают, что Неймар, перешедший в «ПСЖ» за € 222 млн, должен выплатить сине-гранатовым € 8,5 млн за невыполнение контрактных обязательств. В прошлом году бразилец продлил контракт с «Барсой» до 2021 года, и клуб хочет вернуть бонус, выплаченный игроку за подписание нового договора, а также 10% за просроченную задолженность.