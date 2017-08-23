Роналду в матче за Кубок Сантьяго Бернабеу с «Фиорентиной» сыграет все 90 минут

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что нападающий Криштиану Роналду сыграет весь матч против «Фиорентины» в рамках Кубка Сантьяго Бернабеу, сообщает AS.
Товарищеский матч, который назван в честь бывшего президента «Реала», состоится 23 августа в Мадриде.
Напомним, что Роналду пропускает старт сезона испанской Примеры из-за дисквалификации. Португалец уже пропустил два из пяти матчей, на которые получил дисквалификацию. Роналду предстоит пропустить ещё три игры в чемпионате — с «Валенсией», «Леванте» и «Реалом Сосьедад».
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