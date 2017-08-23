Арустамян: «Локомотив» берёт Эдера в годичную аренду без права выкупа

Спортивный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что нападающий «Лилля» Антонио Эдер перейдёт в «Локомотив» на правах аренды сроком на год без права выкупа.
«Основную часть медосмотра для „Локомотива“ португалец Эдер провёл сегодня. Завтра второй этап. Потом подписание контракта.
«Локомотив» берёт Эдера в годичную аренду без права выкупа", — написал Арустамян на своей странице в «твиттере».
Президент «Локомотива» Илья Геркус подписался на страницу 29-летнего форварда в «Инстаграме». Ранее глава «железнодорожников», общаясь с болельщиками в социальной сети, анонсировал приход в столичную команду нового футболиста, игравшего и забивавшего на Евро.
Президент «Локомотива» подписался на страницу героя финала Евро в «Инстаграме»