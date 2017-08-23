Альбертенго: Ригони был самым ценным игроком «Индепендьенте»

Нападающий «Индепендьенте» Лукас Альбертенго прокомментировал уход из команды полузащитника Эмилиано Ригони, который недавно прибыл в Россию для оформления трансфера в «Зенит».
«Мы прекрасно понимаем, что значил для нас Ригони. Это был самый ценный игрок команды в прошлом сезоне, и заменить его будет очень сложно. Впрочем, у нас есть на этой позиции очень сильные, быстрые и крепкие ребята. Поэтому мы уверены, что сможем достойно справиться с уходом Эмилиано», — сказал Альбертенго в интервью Fox Sports Radio.
Ригони: следил за «Зенитом» и знаю, в какой футбол играет команда